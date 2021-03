Přijďte dnes diskutovat s Janem Kršňákem na téma DĚTI V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Jak digitální technologie ovlivňují život dětí? Jak se mění jejich návyky? Jak se proměňuje jejich poznávání světa, jejich vidění, cítění a myšlení? Jak to vnímají samotné děti a jak s nimi o digitálním světě hovořit?

Jaký je rozdíl mezi čtením knihy a „čtením“ obrazovky a co to znamená pro vzdělávání? Budeme se bavit i o časech, kdy distanční výuka nebyla normou, ale určitě přijde řeč i na stávající situaci. Žijeme v časech digitalizace společnosti, přičemž se zdá, že zároveň dochází i k digitalizaci nás samotných.

Možná, že to není tak horké. A možná nám zbývá pár let, kdy můžeme zařídit, aby pro nás i pro naše děti vše vyvinulo přijatelným směrem. To vše se dozvíte, pokud přijmete on-line pozvání.