Přijďte si pro Betlémské světlo…

Mostečtí skauti stejně jako v předchozích letech přivezou Betlémské světlo, jehož plamínek je symbolem míru a přátelství. Lidé si budou moci přijít zapálit své svíčky na 1. náměstí v pondělí 23. prosince od 16 do 18 hodin nebo v úterý 24. prosince pak od 13 do 15 hodin. Skauti zajistí i rozvoz Betlémského světla po celém regionu a odvezou je také do sousedního Saska.

Tradice Betlémského světla vznikla už v roce 1986 a zahájil jí rakouský rozhlas. Poprvé doputovala do Československa v zimě 1989, po pádu komunistického režimu. Světlo dorazilo do Českých Budějovic, kde ho na náměstí vítaly tisíce lidí a do Prahy k soše Sv. Václava, kam ho dovezli exiloví skauti z Rakouska.

A je Betlémské světlo skutečně z Betléma? Ano je! Město Betlém je významné křesťanské poutní místo a město v centrální části Palestiny, na Západním břehu Jordánu, nacházející se přibližně 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma. Najdete zde nejdéle fungující křesťanský kostel na světě a taky místo, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Neustále tu hoří lampy a právě od nich každý rok vybrané dítě, kterému se říká Dítě světla, zapálí i Betlémské světlo. Letadlem se dopraví do Rakouska, kam si pro něj na slavnostním ceremoniálu přijedou skauti a skautky z celé Evropy a odvezou ho do svých zemí.

O šíření toho symbolu naděje, míru a přátelství se skauti starají v mnoha zemích světa. Světelná štafeta je jejich předvánoční službou společnosti.