PRIMÁŘ INFEKCE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ O ŽLOUTENCE

Podle hygieniků vykazují zdravotnická data v České republice neobvykle vysoký výskyt žloutenky typu C. Právě o žloutence a jejích příznacích si povídáme s primářem infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavlem Dlouhým.

Žloutenka je lidový název, který říká, že je člověk žlutý. Poznáme to podle žlutých očí, nebo i barvy kůže. Samotná žlutá barva ale nemusí vždy znamenat žloutenku – může jít o příznak i jiného problému.

Odborníci se přiklánějí k označení hepatitida, neboli zánět jater. A protože je několik druhů, přidává se za to písmeno. Existuje celkem pět druhů, tedy od A do E.

„Jednotlivé druhy se od sebe liší tím, jak se virová nákaza přenáší – zda se dá bez následků vyléčit, nebo možnostmi léčby,” doplňuje doktor Pavel Dlouhý.

Případů hepatitidy typu C rok od roku přibývá. Vloni testy odhalily nemoc zhruba u 1300 lidí, a to jen v období od ledna do října.

„V Ústeckém kraji je ten výskyt vyšší než v některých krajích. Nejen Ústecký kraj, ale také Praha a Moravskoslezský kraj jsou místy, kde je největší počet drogových uživatelů. Jedním z nejrizikovějších faktorů získání této nákazy je právě injekční užívání drog,“ vysvětluje primář infekčního oddělení Ústecké nemocnice.

Hepatitidy typu C i B jsou přitom zákeřné v tom, že mohou probíhat bezpříznakově.

„I když se nemoc jmenuje žloutenka, tak pacient nemusí být vůbec žlutý. Zánět jater může být velmi nenápadný a jeho výskyt se zjistí pouze krevními testy. Testovat by se měli lidé, kteří mají byť sebemenší riziko. Například, pokud někdo v minulosti užíval drogy i jednorázově nebo měl nechráněný pohlavní styk,” radí Pavel Dlouhý.

Čím jsou specifické jednotlivé druhy žloutenky? Bude vakcína na žloutenku typu C? A jaký dopad na lidské tělo může mít neléčená žloutenka? Nejen to se dozvíte v audiozáznamu Českého rozhlasu.