Primátor Jan Paparega odmítá hodnocení společnosti Obce v datech, která zařadila město Most na konec žebříčku co do kvality života v Česku

Město Most má podle projektu společnosti Obce v datech jednu z nejnižších kvalit života v Česku. Obdobně je hodnocena velká část měst na severu Čech i Moravy. Je ale žebříček sestavený správně a lze mu věřit? Primátor Mostu Jan Paparega se závěry společnosti nesouhlasí.

Pane primátore, odpovídá umístění v žebříčku realitě?

Se závěry hodnocení zásadně nesouhlasíme. My jsme se společností Obce v datech komunikovali pár let zpátky. Vím, že v rámci té ankety vybírali finanční prostředky. Odmítli jsme se finančně jakkoliv podílet na podobné anketě, a když jsme pak viděli základní pilíře, které obsahují podpilíře, na základě kterých se hodnotí, tak neodpovídají naprosto tomu, co v Mostě máme.

Kam směřuje vaše největší výtka? Je to podle ankety nedobře hodnocená oblast školství?

Když se podíváme například na mateřské školky, tak u nich svítí nula. Já se domnívám, že město Most má jeden z nejkvalitnějších a nejpropracovanějších systémů, co se týče předškolního vzdělávání. Máme tady i jesličky, které fungují a skutečně máme kapacitu, která je absorpčně obrovská a dokážeme uspokojit valnou většinu v Mostě. Nechápu, kdo si tohle nedokáže zjistit a vychází pouze z údajů, kdy vidí, že tady máme celkem čtyři mateřské školy, což je samozřejmě hloupost. Kdyby se podíval hlouběji, tak by zjistil, že MŠ Lidická sdružuje několik odloučených pracovišť a že ta kapacita je tady obrovská. A jestliže máte, byť jen v jednom z těch hledisek nula bodů, tak se to promítne velmi negativně do celkového žebříčku. A to skutečně je jenom jeden ze střípků toho hodnocení.

A co říkáte na hodnocení oblasti zdravotnictví v Mostě?

V rámci ankety se všechno počítá na dojezdové minuty od radnice. Což mi přijde taky trochu nesmyslné. U nás v Mostě byla dojezdová vzdálenost do nemocnice hodnocena pozitivně, tam jsme získali hodně bodů. Na druhou stranu u lékařů a dětských lékařů už to tak slavné nebylo, což mě velmi zarazilo. Protože když se na to podíváme, tak já nevím, jak postupoval ten zpracovatel, ale Most má velmi úzký perimetr. Když teď odhadnu od radnice, tak pokud udělám poloměr 2,5 km, tak si myslím že pokryju celé město. A 2,5 km průměrnou chůzí dojdu do 30 minut. Autem jsem tam během 5 až 10 minut. To znamená, že i tady se velmi sekli.