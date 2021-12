Vzpomeňte o svátcích i na psí opuštěnce

V předvánoční čas si řada z vás vzpomene na opuštěné pejsky v psím útulku v Litvínově. Navštívit je můžete ve změněné otevírací době útulku, která je uvedena níže. Pokud chcete pejsky obdarovat, přineste jim masovou konzervu, piškoty či jinou laskominu. Granulí má v současné době útulek dostatek, ale každou mlsku či odměnu pro pejsky vedoucí útulku Jan Novák uvítá: „Všem, kdo na pejsky myslíte v průběhu celého roku velmi děkuji. Řada lidí si nemůže z rozličných důvodů dovolit mít pejska doma. Není jim ale lhostejný osud opuštěných pejsků, kteří se během roku ocitnou v našem útulku. Ačkoliv se o ně staráme nejlépe, jak to jen jde, lásku a péči jejich vlastního pána jim nahradit nemůžeme. Pokud si na pejsky vzpomenete nyní, přineste jim něco mimořádného, co byste chtěli dopřát tomu svému mazlíčkovi, kdyby byl s vámi doma. Věřte, že hlady u nás pejsci netrpí. Granulí máme opravdu dostatek. Co ale oceníme my i naši čtyřnozí přátelé, jsou dobroty, kterými jim můžeme vánoční svátky trochu zpříjemnit. Děkuji ještě jednou všem hodným lidem, kteří náš útulek podporují a věřím, že našim pejskům zachováte přízeň i v příštím roce. A vám všem přeji, ať je ten nový rok alespoň o malinko lepší, než rok letošní. A samozřejmě všem, lidem i psům hodně zdraví.“