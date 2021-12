Mapování se přesouvá do lokality K. H. Borovského

A jak vlastně probíhá komunikace s jednotlivými vlastníky? „Není to úplně jednoduchý proces, je zapotřebí nepropadat emocím, podat jasnou nabídku a požadavek, nastavit srozumitelná pravidla spolupráce. Umět si zorganizovat práci a mít vše pod kontrolou,“ upřesňuje svou hlavní náplň práce tajemnice VPM

Pro bližší představu konkretizuje na příkladu, jak nakládá se získanými ověřenými informacemi: „V jednom nejmenovaném bytě o velikosti 1+1 bydlí více jak osm osob. Tyto osoby dále navštěvují další osoby. Po chodbě se povalují nedopalky od cigaret a odpadky. Často jsou poničené vchodové dveře, poplivané zdi, v extrémních případech i vykonané biologické potřeby přímo na společné chodbě. Stav je dlouhodobě nesnesitelný. Majitel na opakované stížnosti sousedů nereaguje, důvodem pro vystěhování je pro něj pouze neuhrazený nájem. Přivolaná hlídka městské policii situaci zklidní, brzy se však vše vrací do starých kolejí. Zdá se, že nezbývá, než to tolerovat. A to tak dlouho, dokud to už nevydržíte a pokud máte ty možnosti, stěhujete se.

Případ tohoto typu proto převezmeme my, nechceme, aby lidé ze svých dlouhodobých domovů v zoufalství utíkali anebo byli nuceni tohle nadále strpět. Majitel je proto zkontaktován, písemně je podrobněji informován o iniciativě Pod ochranou města a v ideálním případě je uzavřena dohoda. Nejdříve o možnosti své jednání napravit, poté vyřešit razantněji. V každém případě se to již nesmí opakovat,“ upřesňuje tajemnice.