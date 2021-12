Park s duší vybudovala pro Vysokou Pec společnost Rekultivace

V centru Vysoké Pece mohou lidé odpočívat ve Skotské vonné zahradě. Přesně v tomto stylu tu společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en přebudovala park ze šedesátých let.

Místo plné harmonie, zeleně a atmosféry, která je ušitá na míru horské obci. To je park Skotská vonná zahrada ve Vysoké Peci, která nahradila původní park. „Park v obci vznikl v šedesátých letech. Je to velmi navštěvované místo. Lidé sem chodí odpočívat, děti si tu hrají. Taková oáza klidu a bezpečí pro místní, kteří zde rádi tráví volný čas. V poslední době ale park chátral a nastal nejvyšší čas pro změnu. O tu se postarala společnost Rekultivace. Nejen, že nám zkušený odborník, ředitel společnosti Tomáš Šolar poradil, jak park změnit a vrátit mu harmonii, na kterou byli lidé v těchto místech zvyklí, ale pomohl nám i s realizací úprav, které jsme nezvládli svépomocí,“ uvedl starosta Milan Čapek. Zaměstnanci společnosti Rekultivace se ujali především odborné části revitalizace parku. „Některé prořezávky zvládli lidé z obce s odbornou radou svépomocí. My jsme pořídili alejové stromy a keře, vysadili je a provedli odborný zásah do vzrostlých stromů,“ popsal práci v parku Tomáš Šolar. Nově tak v parku přibylo třináct vzrostlých borovic douglasek, udržet atmosféru parku pomůže ambroň, ginko biloba a dřezovec. Park doplnilo i tři sta třicet tři keřů. Realizaci i sazenice společnost Rekultivace obci, která se nachází na dohled lomu ČSA a jeho rekultivací, věnovala darem.

Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje v ČR elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. V zahraničí vlastní skupina plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii. V USA má 100% podíl v americké těžební společnosti Blackhawk Mining a 12,6% podíl ve společnosti Corsa Coal Corp. Obě tyto firmy jsou významnými producenty metalurgického uhlí pro výrobu oceli. S energií skupina obchoduje na propojeném evropském trhu.