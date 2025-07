Připravte se na „frmol“ u mosteckého nádraží, uzavírky začnou už po prázdninách!

Už brzy nastane kolem autobusového a vlakového nádraží v Mostě nebývalý dopravní ruch. Souviset bude s výstavbou nového autobusového terminálu. Na podzim se až na výjimky uzavře pro veškerou dopravu prostor před hlavním vlakovým nádražím. Dopravní ruch se tak přesune do nejbližšího okolí a na ulici Rudolická.

Výstavba nového autobusového terminálu před budovou vlakového nádraží v Mostě začala na konci dubna a stavební práce tu již probíhají. Teprve ale v polovině října nastane velký stavební ruch a v celém prostoru začnou platit dopravní omezení a uzavírky. „V první polovině října dojde na zahájení další etapy realizace, které si vyžádají úplné uzavření prostoru autobusového nádraží pro veškerá vozidla, s výjimkou vozidel obsluhující budovu Českých drah, PČR a zásobování. Pro pěší bude mezi staveništěm zřízen vyhrazený koridor,“ prozradil mostecký primátor Marek Hrvol.

V tuto chvíli se zpracovává dopravně inženýrské opatření, které řeší parkování autobusů v ulici Rudolická v Mostě a dále taky využití prostoru bývalého autobusového nádraží pro příjezd a krátkodobé parkování vozidel, která by tu mohla zastavit na maximálně 60 minut. Auta budou přijíždět jako kdysi, z okružní křižovatky u komunikace I/13, kde se dočasně zakryje značka zákazu vjezdu.

Bývalé nádraží bude provizorně sloužit také pro příjezd vozidel a stání v prostoru točny, a to v režimu „K+R = Kiss and Ride“. Současně tu také bude fungovat dočasná zastávka pro BUS. V prostoru točny – mezi horní úrovní – ul. Rudolická – a točnou na bývalém autobusovém nádraží by měl v pravidelných krátkodobých intervalech jezdit Shuttle BUS. O dopravních opatřeních město jedná s dopravním podnikem, ale také s vlastníkem původního autobusového nádraží, společností BUS.COM. „Jednáme i s BUS.COMem a v podstatě máme jejich souhlas. Nyní se pouze řeší cena za dočasný zábor pozemku,“ dodal primátor. V takto omezeném režimu by měla celá lokalita fungovat přesně rok.