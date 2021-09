Přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zahájeny

V sále kulturního zařízení Citadela se uskutečnilo 1. zasedání okrskových volebních komisí. Pokračují tak přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Konají se ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. V Litvínově je 28 volebních okrsků. Členové jednotlivých komisí nejprve složili slib. Následně byl pro každou komisi zvolen předseda a místopředseda. Zapisovateli jsou zaměstnanci Městského úřadu Litvínov. Zapisovatelé, předsedové a místopředsedové v příštích dnech absolvují další školení.