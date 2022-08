Přispějte do sbírky na malou Dominiku

Malá Mostečanka Dominička se narodila se vzácným genetickým syndromem Cri du chat (syndrom kočičího křiku). Ten se projevuje opožděným psychomotorickým vývojem, hyperaktivitou, problémy se soustředěním, řečí a chůzí. Usměvavá čtyřletá bojovnice však nic nevzdává. Pravidelně rehabilituje a cvičí. Navštěvuje běžnou školku s asistentkou a od svých vrstevníků odkoukává spousty věcí.

I přesto, že ji rodina poskytuje co nejvíce péče, podpory a možností, aby se mohla rozvíjet a růst, nedokáže často říci co chce a vyjádřit své emoce, což má často za následek vztekání, pláč a bohužel i bití sama sebe. K výraznému vývoji by ji pomohla delfinoterapie, kterou již absolvovala a přinesla mnoho pozitivních výsledků. Tato léčba je však velice finančně nákladná.

Rodiče se proto rozhodli zorganizovat sbírku prostřednictvím internetové platformy Donio, kde zveřejnili Dominičky příběh. Odkaz na internetovou sbírku:https://www.donio.cz/dominickacriduchat?fbclid=IwAR2MziUp8LpVN0rWDjYW6FvP4epNTRjWCpEmEYOcGMWbULleTMDT1AK4oqw