Iniciativa Rozběháme Most, která ve spolupráci s Nadačním fondem AUTODROM MOST organizovala 1. charitativní běh pro mostecký hospic, oznámila jeho zrušení. Uskutečnit se měl na velkém okruhu autodromu ve středu 7. října. Důvodem je vládou avizované vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření koronaviru a nemoci covid-19. Opatření ministerstva zdravotnictví, která by měla platit od 5. října, zahrnují i výrazné omezení volnočasových aktivit.