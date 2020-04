Pro nemocné i lidi v karanténě platí zákaz třídění!

V době, kdy nás všechny více či méně ohrožuje koronavirus, bychom měli s rozmyslem nakládat i s komunálním odpadem. Chráníme tím sebe, ale i pracovníky technických služeb a pracovníky na třídicích linkách.

Pro ty, kteří jsou v karanténě, platí zákaz třídění, protože by při něm hrozí přenos infekce. Kdo je v karanténě, měl by odkládat veškerý odpad do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění, nejpozději však do 24 hodin, je nutné pytel pevně zavázat a na povrchu ošetřit dezinfekčním prostředkem. Poté je ho možné odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky je třeba uložit do plastového pytle a ten odložit uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě nepatří do tříděného sběru. Při nakládání s odpadem bychom měli dbát na maximální ochranu a osobní hygienu.

Kdo není nakažený, ani v nařízené karanténě, může dál třídit. Pro všechny ale platí, že žádné odpady nepatří mimo kontejnery a popelnice, ukládejte je proto prosím přímo do sběrných nádob.