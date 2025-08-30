Probíhají jednání o budoucnosti HC Verva

S blížícím se startem nové extraligové sezóny se blíží i rozhodující chvíle pro budoucnost HC VERVA Litvínov. Jak už víte, hlavní akcionář klubu – ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. – oznámil, že po této sezóně ukončí svou podporu. Ačkoliv se může zvenčí zdát, že se nic neděje, opak je pravdou.
V posledních týdnech proběhla a nadále probíhají intenzivní jednání. Na setkání zástupců všech akcionářů, které proběhlo dne 19. srpna, zaznělo několik návrhů řešení, které nyní jednotliví akcionáři – město Litvínov, HC Litvínov, sportovní spolek, a ORLEN Unipetrol – posuzují ve svých strukturách.
Následná jednání povedou jak oba minoritní akcionáři (město Litvínov a HC Litvínov, sportovní spolek), tak opět všechny tři strany. Další jednání všech akcionářů proběhne 2. září. „Pravdou je, že zatím není nic rozhodnuté a vzájemné postoje se sbližují jen pozvolna, avšak vše probíhá v konstruktivním a přátelském duchu. Zároveň probíhá aktivní hledání nového strategického partnera – což je, vzhledem k časové tísni, ve které nyní všichni akcionáři jsou, velmi náročný úkol,“ sdělila litvínovská starostka Kamila Bláhová a dodala: „V tuto chvíli bohužel není možné oznámit detaily, ale věříme, že v průběhu září se situace vyjasní a budeme moci přinést konkrétnější informace.“