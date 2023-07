Proč parkomat na parkovišti u mostecké nemocnice nebral bankovky?

V uplynulých dnech návštěvníci Nemocnice Most zaznamenali nefunkční parkomat na přilelém parkovišti nemocnice. Konkrétně parkomat nebral bankovky. Ví Krajská zdravotní o této situaci a jak jí bude řešit?

Odpovídá vedoucí tiskového a komunikačního oddělení Krajské zdravotní Jana Mrákotová:



Ředitel Nemocnice Most Pavel Markalous vedení Krajské zdravotní informoval, že za neutěšenou situaci bohužel můžou někteří bezohlední spoluobčané, kteří automat úmyslně poškozují. Do otvoru určeného pro mince je strčená lepenka, která automat ucpe a ten pracuje v nestandardním, chaotickém režimu, kdy nedokáže vracet peníze řádným způsobem. Mince tedy v ten moment nepřijímá vůbec. Bankovky přijímá, ale nevrací na ně bankovky, pouze mince a to do výše zásoby, kterou disponuje. A ta není neomezená.

Ve chvíli, kdy toto zjistíme, zajišťujeme samozřejmě opravu, ale ta není realizovatelná ihned, proces chvíli trvá. My můžeme do opravy udělat pouze jedinou věc – opatřit zařízení cedulí „MIMO PROVOZ, PLAŤTE PROSÍM NA POKLADNĚ.“ Toto činíme ihned po té, co získáme informaci, že byl parkomat vandalem poškozen.

Celá situace nás samozřejmě velmi mrzí a chápeme, že je to pro návštěvníky nemocnice jistý diskomfort, ale opravdu není v našich silách tomuto bezohlednému lidskému vandalismu zabránit. A asi ani nemusíme závěrem zdůrazňovat, že to pro nás představuje navíc další finanční náklady, které bychom jistě vynaložili mnohem efektivněji a smysluplněji.