Proč strážníci v Litvínově měří rychlost vysvětluje velitel MPL Martin Klika

Proč se strážníci vůbec zabývají měřením rychlosti ve městech a jak si vybírají místa, kam si s radarem stoupnou?

Jedná se o ryze preventivní akci. Řidiči v Litvínově velmi často překračují povolenou rychlost, a to významně. Nebezpečné je to zejména u škol a na jiných místech se zvýšeným pohybem dětí. V loňském roce jsme prostřednictvím mobilního radaru měřili na určených místech dodržování předepsané rychlosti ve 47 dnech, a to v různých časových intervalech. Při provedených měřeních bylo zjištěno a řešeno celkem 184 přestupků. Zaměřili jsme se nejen na místa, kde se pohybují děti, ale také tam, kde je více chodců, a kde si lidé na rychlost projíždějících aut stěžují. Všechna tato měřící místa podléhají schvalovacímu procesu Policie ČR.