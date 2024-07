Prodala alkohol dětem, teď jí hrozí vězení

Mostečtí policisté se zabývali případem intoxikované dívky, která musela být převezena sanitkou do nemocnice. Nezletilá si v odpoledních hodinách zakoupila v obchodě se svým kamarádem lahev tvrdého alkoholu, který spolu popíjeli v parku. Pravděpodobně se jednalo o vodku. Po vypití nezjištěného množství alkoholového nápoje se dívce udělalo nevolno, nebyla schopna mluvit ani stabilně chodit. Vzhledem k jejímu stavu musela být převezena do zdravotnického zařízení, kde byla hospitalizována. Z nemocnice byla propuštěna zcela v pořádku. Incidentem se začali zabývat mostečtí kriminalisté, kteří se zajímali zejména o to, kde dvojice dětí lahev zakoupila. Prověřováním případu se dopátrali informace, že alkohol měla nezletilcům prodat 45letá žena v prodejně, která byla nedaleko parku. Té vyšetřovatelka předala usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání přečinu podání alkoholu dítěti. Za to hrozí prodavačce v případě uznání viny až roční pobyt ve vězení.