V Litvínově jsou některé komunikace ve středu města uzavřeny

V Litvínově pokračuje výměna optických sítí, která omezí pohyb v centru města ve dnech:

od 12.07.2024 do 31.08.2024 – Rooseveltova od čp. 2128 Valdštejnská okolo „Hvězdy“ za čp. 2129 na parkovišti Školní a dále až k městskému úřadu a k čp. 376 náměstí Míru – 14. etapa projektu; od 12.07.2024 do 31.08.2024 – Šafaříkova od čp. 2058 Podkrušnohorská k čp. 2158 Šafaříkova a od čp. 2059 Ruská k základní škole čp. 991 Šafaříkova – 16. etapa projektu; od 16.07.2024 do 31.08.2024 – Zámek Litvínov, ul. Mostecká od čp. 575 náměstí Míru za „Sokolovnu“ a za zámkem v parku ke zdravotnímu středisku a k č.p. 2012 Mostecká a protlakem pod komunikací Mostecká – 12. etapa projektu;