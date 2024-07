V Mostě se už brzy chystá stavba nové a moderní sportovní haly. Bude propojena s tou současnou. Sportovat by se tu mohlo do tří až pěti let.

Projektová dokumentace, kterou má město na stole, vycházela z vítězného návrhu projekčního týmu DK architekti. Na stavbu je vydané i stavební povolení. „Jsme ve fázi přípravy zadávacích podmínek pro realizaci. Město se bude snažit prosadit finance do rozpočtu na rok 2025. Na podzim bychom chtěli vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce,“ nastínil možný vývoj nové stavby šéf odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek. S realizací stavby by se mohlo podle vedení města začít již v první polovině příštího roku.

Nová sestra stávající sportovní haly vyroste hned v jejím sousedství, na místě hlídaného parkoviště. „Počítáme s tím, že se udělají některá opatření a omezení. Celá tato část bude staveniště, které bude oplocené směrem k parku. Projekt nového parku Střed byl už v souladu s projektem nové sportovní haly, takže se s tím počítá a vše je projekčně připravené,“ ujistil primátor Marek Hrvol. Odhadované náklady na výstavbu nové haly jsou 180 mil. Kč, včetně DPH. Financovat stavbu chce město ze svých zdrojů. Vyloučena není ale ani dotace. „Probíhá jednání o střednědobém výhledu financování. Je potřeba zajistit finanční prostředky na Repre, byť je z velké části pokryté dotacemi a dále na novou sportovní halu. Máme v plánu i velké dopravní projekty. Objekt knihovny si rovněž vyžádá nemalé prostředky na rekonstrukci. Zatím tedy nevíme, zda si vezmeme úvěr, nebo ne. Čekáme na snížení úrokových sazeb,“ řekl primátor a dodal, že čerpání vlastních prostředků je momentálně pro město výhodnější než úvěr. „Úvěrové zatížení města je nyní téměř na nule. Jsme v tomto směru jedno z mála měst Ústeckého kraje. Potenciál úvěrového zatížení máme obrovský. Pokud by přišly významné projekty typu Repre, město si to může dovolit,“ podotkl Marek Hrvol.

Královna korunek

Nové sportovní hale bude dominovat netradiční konstrukce. Střecha nové haly by měla mít atypický tvar připomínající královské korunky, jako symbol spojení královské historie města a současné sportovní výjimečnosti místních házenkářek – královen házené. Obě haly budou propojeny podzemním tunelem. Nová hala nabídne prostor pro zhruba 300 diváků. Bude menší než hala současná a energeticky výrazně úspornější. „Budeme ji moci využívat pro tréninky všech halových sportů, pro školky i dorostence, kteří nyní chodí do velké haly. Nebude se tak vytápět zbytečně prostor s hledištěm pro 1 300 diváků. Její výhodou bude také to, že se bude dát přepažit. Součástí bude také nová posilovna, šatny i zázemí pro diváky,“ vyjmenoval ředitel Sportovních areálů Most Petr Formánek.