Berenika Peštová: Stát si „brousí zuby“ na peníze měst, doufám, že je to jen vtip!

Peníze měst a obcí uložené na bankovních účtech by podle Národní ekonomické rady vlády měly sloužit k rozvoji Česka. Podle expertů z NERVu by se měl zřídit speciální fond, kam by samosprávy měly se své finanční “přebytky“ posílat. Z něj by si je pak v případě potřeby mohl vypůjčit stát. Podle podle poslankyně parlamentu za Mostecko Bereniky Peštové je vláda zřejmě na vrcholu zoufalství.



„Doufám, že je to jenom vtip!,“ komentuje nový nápad NERVu poslankyně parlamentu za Mostecko Berenika Peštová a dodává: „Pokud vláda návrh na další okradení obcí a měst předloží sněmovně ke schválení, klub ANO ho zcela určitě nepodpoří. Obce a města díky této vládě už teď přicházejí o spoustu peněz. Nevidím důvod, proč by měly samosprávy na tuto nehoráznost přistoupit a sanovat neschopnost vlády a její – promiňte ten výraz – nenažranost. Municipality, které zodpovědně hospodaří, mají odevzdat své naspořené peníze státu, který hospodařit neumí? To musí být vláda už opravdu zoufalá! Města a obce se musejí chovat ke svým rozpočtům s péčí řádného hospodáře a ne jak si to přeje vláda. To bychom mohli rovnou rozpustit zastupitelstva a poslouchat její pokyny. Je načase, aby vláda začala škrtat své nehorázné výdaje.“