Projděte se po přehradě v Jirkově na Chomutovsku

Povodí Ohře zpřístupnilo pro veřejnost vodní dílo Jirkov na Chomutovsku. Po zimní přestávce se tak mohou lidé projít po koruně hráze o délce 190 m a vydat se dál cestou vedoucí kolem nádrže směrem k obcím Květnov a Orasín.

Vodárenská nádrž, která se nachází v ochranném pásmu I. stupně, se opět uzavře 31. října.

Vodní dílo Jirkov mohou pěší, cyklisté i maminky s kočárky navštívit každý den od 6:30 do 20:00. Auto je možné zaparkovat na točně před branou, případně na krajnici po pravé straně vozovky ve směru k bráně. Zpravidla přístupovou bránu otevíráme 1. dubna, ale s ohledem na velikonoční svátky, během nichž už můžete vyrazit do přírody, otevřeme dříve.

Protože se jedná o vodárenskou nádrž, která zásobí severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, přístup k vodě je zakázán. Veřejnost prosíme o dodržování zákazového značení a aby odpadky vyhazovali do košů, které tu jsou rozmístěné.

Bližší informace včetně technických zajímavostí se dozvíte na: www.poh.cz/vodni-dilo-jirkov/