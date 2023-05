Prokop a Prokop jsou tu zas! Ve třetím díle pořadu Prokopni to se podívají na urgentní příjem

Třetí díl Prokopni to, osvětového pořadu Krajské zdravotní a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, je online. Prokop lékař a Prokop záchranář tentokrát divákům ukážou, co se děje s pacientem, kterého přiveze záchranka na urgentní příjem. Trochu podrobněji se také podíváme na to, jaký je rozdíl právě mezi urgentním příjmem neboli emergency a pohotovostí.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Prokop Voleník, DiS., záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.