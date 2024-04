Prokopni to s Horskou službou o pravidlech, jak se bezpečně chovat na horách

Prokopové v dalším díle svého pořadu ptají náčelníka Horské služby Krušné hory Miroslava Račka, jak se bezpečně chovat na horách – nejen v zimě. Na co si mají návštěvníci dát pozor, když lyže a snowboard vymění za nordic walking hole a kola…

Při jakékoli aktivitě, ale i při přípravě na ni, hory nepodceňte a do mobilu si stáhněte apku Záchranka. Sledujte 29. díl Prokopni to na:https://youtu.be/LrXwkJSfBxY

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.