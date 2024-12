Prokopové bilancují uplynulý rok…

Protagonisté pořadu „Prokopni to“ ve vánočním speciálu – s kulisou vánočních trhů v Ústí nad Labem – lehce bilancují právě končící rok 2024. Jaký byl z pohledu zdravotnického záchranáře a lékaře intenzivní medicíny, co se povedlo…

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Třicátý osmý díl pořadu Prokopni to můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/…N4J