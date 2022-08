Pronájem pozemků u jezera černé na bílém

Město Most podepsalo s organizátorem akce The Most Fest nájemní smlouvu o pronájmu pozemků u jezera Most za účelem uspořádání hudebně-sportovního festivalu, který má proběhnout ve dnech 11. – 13. srpna 2022.

Výše celkového nájemného pozemku činí 100 tisíc Kč. Další pozemky v lokalitě jezera Most si společnost pronajala od státního podniku DIAMO. Nadále platí, že prostor pláží zůstává pro veřejnost i návštěvníky jezera otevřen.

Pořadatelem této akce není statutární město Most, ale společnost The Most 4you s. r. o. Pro aktuální informace proto doporučujeme sledovat webové stránky https://www.themostfest.cz/