První říjnová sobota bude patřit od 9 do 10 hodin deskovým hrám! Stejně jako v loňském roce nabídne Oblastní muzeum a galerie v Mostě zábavu pro skalní fanoušky i pro rodiny. Těšit se můžete na hry od předních českých vydavatelů, doprovodný program v podobě miniturnajů a soutěž o titul šampiona deskových her. Vstupné vyjde na 50 Kč. Akci pořádá Rotaract Most.