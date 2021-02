Půjčené sanitky pro vakcinační týmy

Krajská zdravotní děkuje Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje za poskytnutí sanitek pro vakcinační týmy. Díky vstřícnosti ZZS ÚK tak budou moci vakcinační týmy KZ využívat k očkování obyvatel Ústeckého kraje celkem tři sanitní vozy.

„K vakcinaci mobilní tým doposud využíval sanitní vůz vyčleněný z našeho vozového parku. Nyní, díky vstřícnosti ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje MUDr. Ilji Deyla, budou moci k lidem jezdit vakcinační týmy ve třech vozech a my tak budeme moci očkovat rychleji a efektivněji. Jeden z nových sanitních vozů bude v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, druhý v Nemocnici Most. Panu řediteli za jeho vstřícný krok upřímně děkuji,“ uvedla hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s. Dana Vaculíková. Aktuálně v Ústeckém kraji funguje 16 očkovacích center.

Jedná se o tato místa:

Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

Nemocnice Děčín

Nemocnice Teplice

Nemocnice Most s mobilním vakcinačním týmem

Nemocnice Chomutov

Nemocnice Žatec

Nemocnice Litoměřice

Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

Nemocnice Roudnice

Nemocnice Duchcov

Nemocnice Bílina

Nemocnice Varnsdorf

Nemocnice Rumburk

Nemocnice následné péče Litvínov

Nemocnice Louny

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem