StudioPonte Records (pod Městskou knihovnou v Mostě) připravilo na 7. listopadu od 17 hodin přednášku „Putování po sklárnách v Krušných horách aneb Z čeho pili mostečtí měšťané ve středověku“. Vstupné je 60 Kč.

Počátky výroby skla sahají sice hluboko do pravěku, ale do Čech se znalost utavit a zpracovat sklo dostala až na počátku vrcholného středověku. V průběhu 13. století přicházely na naše území nepočetné skupiny sklářských řemeslníků z vyspělejších výrobních center na jihu a západě Evropy. Pece si stavěli v horských oblastech na obvodu země, které jim poskytovaly dostatek dřeva k výrobě skla. Tak tomu bylo na Šumavě, v Krkonoších a také v Krušných horách, které byly dlouho opomíjeny. Na základě archeologických pramenů lze konstatovat, že Krušnohoří bylo významnou sklářskou oblastí. Do dnešní doby byla objevena řada skláren (21). I když se podařilo prozatím prozkoumat jen některé z nich, máme již jasnou představu o jejich podobě i sortimentu, který vyráběly. Prokazatelné také je, že výrobky krušnohorských skláren putovaly na trhy do měst v českém i saském vnitrozemí.

