Pokud jste na konci října nestihli Dny otevřených dveří Obory Fláje, nevadí. Ještě jednou do konce roku se brány obory pro veřejnost otevřou, a to 17.-20. 11. 2022 od 10:00 do 15:00 hod.

Vstup povolen pro pěší a cyklisty jen po vyznačené trase na mapě (asfaltová komunikace Šumenské údolí – Zámecká křižovatka, Zámecká křižovatka – Dlouhá Louka), která je umístěna na vstupních branách Obory Fláje. Z důvodů bezpečnosti veřejnosti a klidu chované zvěře, žádáme o dodržování návštěvního řádu.