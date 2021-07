Recidivista kradl nářadí a peníze, prodával i drogy, skončil ve vazbě

Mostečan ve věku 34 let má mít na svědomí čtyři případy krádeží i prodej drog.

Na sídlišti Výsluní v Mostě se měl dle zjištění policistů násilím vloupat nad ránem do jedné prodejny potraviny, ze které měl odcizit osm lahví vodky a několik tisíc korun. Poškozený majitel vyčíslil škodu na částku 9 600 korun.

Ve starší zástavbě města Mostu měl za užití nářadí vniknout do uzamčené garáže, o které věděl, komu patří. Z ní měl odcizit drahé stavební nářadí v hodnotě 136 tisíc korun. To nebylo policií zajištěno. Obviněný ho údajně prodal neznámé osobě.

Litvínovští policisté objasnili krádež věcí ze skladu firmy v Záluží. Podle nich měl Mostečan vniknout do jedné budovy, kde měl vypáčit dveře u skladu a z něj měl odcizit nářadí za 19 tisíc korun. Nářadí odvezl do Mostu, kde si ho uschoval u své známé. Část lupu byla policisty zajištěna. Muž ve firmě, odkud měl nářadí odcizit, pracoval. Do areálu přijel navíc firemním autem, ačkoli neměl souhlas majitele k řízení vozidla.

Na poslední trestnou výpravu vyrazil koncem června, kdy ve večerním čase u jednoho mosteckého autoservisu překonal uzamčené dveře. Následně vstoupil do objektu a uvnitř měl odcizit trezor s finanční hotovostí, motorovou pilu, klíče od auta, notebook a další věci, vše v hodnotě 159 tisíc korun. Trezor prý vyhodil, některé nářadí prodal.

Už v minulosti byl za krádež odsouzen a trest vykonal předloni. Vyšetřovatel Mostečana obvinil z přečinů krádeže vloupáním a neoprávněného užívání cizí věci. Za tato jednání mu může soud uložit až pětiletý trest odnětí svobody.

S ohledem na skutečnost, že muž byl již za majetkové delikty několikrát soudně trestaný, v páchání trestné činnosti pokračuje i nadále a je důvodná obava, že krást nepřestane, vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k návrhu na uvalení vazby. Státní zástupce podnět policie podpořil a soudu podal návrh na vazební stíhání. Muž byl do vazby z rozhodnutí soudu policií předán.

Obviněný je stíhán i pro drogovou kriminalitu a čelí obvinění z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Podle kriminalistů TOXI týmu měl letos obstarat a poskytnout nejméně ve třech případech jiným osobám metamfetamin.