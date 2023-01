Regionální výrobci mají šanci získat značku „KRUŠNOHOŘÍ – regionální produkt“

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. jako koordinátor značky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních značek. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech. Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici nebo jsou převážně z místních surovin. Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu. Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na regionálních trzích. Základním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů http://www.regionalniznacky.cz/krusnohori/ Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce na svých akcích, webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů. Dvacáté kolo certifikace proběhne 18.04.2023. Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování a užívání a certifikačních kritérií jsou k dispozici na Zásady pro udělení značky, přihláška – MAS Sdružení Západní Krušnohoří, případně je možné žádost vyzvednout osobně nebo požádat o zaslání (mailem info@maskaszk.cz, tel. 724 960 964). Vyplněná žádost včetně povinných příloh musí být doručena na naši adresu nejpozději do 31.03.2023. K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných produktů (není-li to technicky možné, je potřeba s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků žadateli o značku je vítáno. Zasedání Certifikační komise, která posuzuje udělení značky jednotlivým produktům, proběhne 18.04.2023. Věříme, že značka „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ přispěje k propagaci a podpoře Vaší kvalitní práce a současně i k rozvoji našeho regionu. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese.