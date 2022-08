Rekonstrukce synagogy finišuje, otevře se začátkem roku

Na paletách vyskládaná nepravidelná ručně vyráběná cihelná a betonová dlažba a všude kolem stěny prakticky bez pravých úhlů. Takovou nástrahu nachystal závěr rekonstrukce synagogy v Žatci stavbařům společnosti Metrostav. Dlaždiči si však s obtížným úkolem nakonec poradili, a s ohledem na sakrální prostředí se vyvarovali mluvě, která je jim tradičně připisována. Stavební práce by měly skončit v srpnu, následovat bude tvorba expozic. Otevření pro veřejnost je v plánu na začátku příštího roku.

Kromě podlahy už jsou v synagoze i přilehlém rabinátu hotové truhlářské prvky, obložení sloupů i zábradlí. Stavbaři Metrostavu také dokončili fasády obou budov, včetně soklu. Zbývá kompletace elektroinstalací a zařizovacích předmětů a venkovních dlažeb a sadových úprav. Končí tak ojedinělý příběh o soukromém investorovi Danielu Černém, který nákladnou stavbu za desítky milionů korun zainvestoval částečně z dotace a vlastních prostředků.

„Když jsem téměř před deseti lety synagogu koupil, lidé říkali, že jsem blázen a já jsem si to o sobě chvílemi myslel také. Nakonec se ale sen stal skutečností – polorozpadlé budovy se proměnily opět v blyštivou výkladní skříň Dlouhé ulice a za několik měsíců už budou sloužit jako multifunkční kulturní prostor pro pořádání koncertů, konferencí či výstav. Součástí bude i expozice o historii místní židovské komunity,“ říká majitel žatecké synagogy Daniel Černý.

„Byla to naprosto jedinečná stavba, a to ze tří důvodů. Když jsme sem poprvé vstoupili, visela nám nad hlavami torza dřevěných stropů, a při sanaci hrozilo jejich další poškození i pracovní úrazy. Naštěstí se nestalo ani jedno ani druhé. Jediné zranění si přivodil kolega, který si hnul se zády při nošení pytlů cementu. To souvisí s druhým důvodem. S ohledem na historickou zástavbu s úzkými uličkami jsme prakticky celou rekonstrukci museli odedřít jako naši předkové vlastníma rukama, takřka bez možnosti moderního zásobování a využití dostupných technologií. Do třetice bych chtěl zdůraznit vynikající spolupráci s investorem, všemi spolupracovníky i dodavateli,“ říká vedoucí projektu Daniel Lipert z Metrostavu.

Kompletní rekonstrukce synagogy a rabínského domu v Žatci probíhala pod dohledem památkářů a týkala se především střechy, oken, fasád i interiérů. Nyní již hlavní budovu zdobí vitrážová okna, obnovená sgrafita a na kopulích tři nové pozlacené Davidovy hvězdy. Vnější podobou tak synagoga již odpovídá původní stavbě z 19. století s neobvyklou maurskou architekturou a město Žatec se opět může pyšnit tím, že má po Plzni druhou největší dochovanou synagogu v Čechách.

Největší česká stavební společnost Metrostav má bohaté reference z oblasti rekonstrukcí historických budov. V tomto případě se navíc může opřít i o zkušenosti z oprav, a dokonce i výstavby náboženských staveb. V rámci projektu 10 hvězd například rekonstruovala synagogu v severočeském Úštěku. Nedávno dokončila stavbu nového kostela na Barrandově.