Rekonstrukce vodovodu u 8. základní školy v Mostě

V Mostě, v ul. Vítězslava Nezvala v lokalitě u MŠ, provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace, pro cca 200 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se společností United Energy, která zajišťuje výměnu sekundárního teplovodu v kolektoru.

V uvedené lokalitě nachází kanalizace z kameniny DN 300 mm, uvedená do provozu v roce 1960. Stoka je popraskaná, s netěsnými spoji, vykazuje zúžený profil a propad trasy. Ve vzdálenosti cca 7 metrů od kanalizace se nachází vodovod z litiny DN 100 rovněž z roku 1960. Řad je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 43,3 metrů.

Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 30. června 2020. Aktuální harmonogram prací však počítá s dokončením naší stavby dříve, a to do konce května.