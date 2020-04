Zápisy do litvínovských školek proběhnou v „nouzovém“ režimu

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se zápis do MATEŘSKÝCH ŠKOL (školní rok 2020/2021) v Litvínově uskuteční v termínu od 2. 5. do 14. 5. 2020, a to bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

Více informací se dozvíte na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Přihlášku můžete odevzdat:

– datovou schránkou

– e-mailem s elektronickým podpisem

– zasláním přihlášky poštou

– osobně ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 při dodržení všech vyhlášených bezpečnostních opatření.

21. 5. 2020 budou zveřejněny výsledky zápisu.