Rekonstruovat se bude vodovod v ulici Cesta do Kopist

Severočeská vodárenská společnost zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019, a to rekonstrukci vodovodu v Litvínově v ulici Cesta do Kopist.

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1976. Potrubí (902,4 m) je dožilé s narůstajícím počtem poruch. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD (PE100) RC d93,6/7,2mm PN 10, rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií (burstlining). Přechod přes Mračný potok bude z izolovaného potrubí z tvárné litiny TLT DN 80 mm PN 10 v ocelové chráničce OC d324/8 mm. Součástí stavby je přepojení přípojek, dále budou osazeny dva podzemní hydranty (jeden pro odkalení řadu, jeden protipožární). V průběhu stavby bude provizorní zásobování napojených objektů v každém pracovním úseku řešeno pomocí provizorního vodovodu uloženého na povrchu. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. září, dokončena by měla být dokončena nejpozději do 17. ledna 2020. Jedná se o jednu ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou) o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.