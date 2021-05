Dnešní den patří všem pilným včeličkám. Slavíme totiž mezinárodní den včel, který připadá na 20. května. Včela medonosná Apis mellifera se řadí mezi blanokřídlý hmyz a je to jeden z nejznámějších zástupců společenského hmyzu. Do energetické skupiny Sev.en Energy, která vlastní kladenskou teplárnu, patří i společnost Rekultivace s.r.o. Ta se stará o revitalizaci území po těžbě, například tvorbou nového ekosystému nebo údržby již rekultivovaných lesních, zemědělských i ostatních zelených ploch. Včely jsou velmi důležité pro většinu rekultivovaných území.

Původně včely žily jen v Evropě, Asii a v Africe. Teprve v 17. století byla včela přivezena do Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. Svá hnízda staví na chráněných místech v podobě plástů, které jsou umístěny vedle sebe. Včela medonosná je také nejvíce hospodářsky využívána.

Včely jsou důležitou součástí života kolem nás. Bez včel by se změnila krajina a flora i fauna v ní. Včely jsou také zásadní pro tvorbu nové mladé krajiny na rekultivacích povrchových lomů. Na loukách, okrajích lesů na rekultivacích lomů ČSA a Vršany své včelí úly umístili regionální včelaři. „Rekultivace jsou pro včely ideálním místem. Naše louky mají velmi pestrou druhovou skladbu. Včely jsou důležité také pro zemědělské rekultivace. V lesích na rekultivacích rostou medonosné stromy. Včely a rekultivace k sobě neoddělitelně patří,“ říká o včelách mluvčí společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. V současné době připravuje Sev.en Energy projekt vlastní produkce medu z rekultivací. „Uvědomujeme si, jak jsou včely pro zachování biodiverzity důležité. Na rekultivace proto umístíme vlastní včelí úly. O včely se budou starat zaměstnanci společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová.

Kromě včel medonosných, o které se stará člověk, mají na rekultivacích svůj domov také včely samotářky. Tyto včely nevytvářejí med a nestaví si voskové plástve, přesto jsou pro nás životně důležité. Stejně tak jako včela medonosná, i ony sbírají nektar a pyl z květů a také rostlinný olej. Včelky samotářky jsou mírumilovné a plaché, život na rekultivacích je pro ně tím nejlepším.

Včelí úly plánuje na svých pozemcích umístit také kladenská teplárna. Aktuálně prověřuje tuto možnost na několika svých lokalitách, mezi které patří například Rozvodna 110kV, která je umístěna na Dříni. Zde se již nyní nachází stádo ovcí, které spásá porost pod vedením vysokého napětí a funguje jako takzvaná živá sekačka. V tomto areálu se nachází louka, která je po velkou část roku plná květin a různých druhů kvetoucích keřů a travin.

V budoucnu se počet včelích úlů v rámci společností skupiny Sev.en Energy ještě navýší. Další se totiž plánují na pozemcích Elektrárny Počerady.