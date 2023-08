Resuscitace zachraňuje životy – naučit se ji může každý…

Jak správně poskytovat laickou první pomoc? Jaký je ideální poměr kompresí hrudníku a umělého dýchání? Která skladba může při resuscitaci pomoci? To a mnohem více se dozvědí diváci v desátém díle pořadu Prokopni to. Prokopové v něm vysvětlí a názorně ukáží jak resuscitovat člověka, který nedýchá, jak pomoci tonoucímu či jak co nejlépe přistupovat k resuscitaci dětí.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Desátý díl pořadu Prokopni to můžete zhlédnout na: https://youtu.be/biS_y0J69Qg