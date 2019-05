Režisér Milan Schejbal začal v mosteckém divadle zkoušet Zamilovaného Shakespeara

Soubor Městského divadla v Mostě zkouší v těchto dnech novou inscenaci Zamilovaný Shakespeare. Premiéra se plánuje na konec května.

Stejnojmenný a mimořádně zdařilý film režiséra Johna Maddena, jehož spoluscenáristou byl jeden z nejvýznamnějších dramatiků a scenáristů Tom Stoppard, byl oceněn sedmi Oscary i dalšími významnými filmovými cenami. Od své premiéry v roce 1998 se nezaměnitelně vryl do srdcí a myslí diváků po celém světě. Skvostně propojuje dvě příběhové roviny i dva žánry – romantickou tragédii i převlekovou komedii (Romeo a Julie a Večer tříkrálový). Jeho divadelní adaptace z pera zkušeného a renomovaného dramatika Lee Halla se v roce 2014 stala jednou z největších londýnských divadelních událostí posledních let. A velmi rychle se rozšířila celou Evropou i přímo českými divadly.

Mladý divadelní básník William Shakespeare se snaží dokončit svoji nejnovější hru, ale moc se mu to nedaří, nedostává se mu sil ani inspirace. Dokud se nezamiluje. Sledujeme tak komediálně pojaté porodní bolesti nové inscenace a zároveň romantický osobní příběh Williama Shakespeara, který se zamiloval do mladé a krásné aristokratky Violy de Lesseps, která natolik miluje divadlo, že se v přestrojení za muže pokouší proniknout do Shakespearovy herecké společnosti. Svoji touhu stát se herečkou totiž v té době nemůže jinak uplatnit. V její době bylo herectví striktně určeno pouze mužům. Spolu s ní tak i my diváci pronikáme do podivuhodného zákulisí tehdejšího alžbětinského divadla. Viola poznává jeho krásu, ale také zmatek a chaos, neboť divadlo vždy bylo velmi „živým“ a rychle se proměňujícím prostředím. Na pozadí záměny postav, velké lásky, omylů a nedorozumění, intrik, obchodních machinací i neobyčejně zábavně a trefně zachyceného divadelního shonu se tak odehrává okouzlující fiktivní příběh o tom, jak vznikla nejslavnější hra všech dob Romeo a Julie. Napínavý, dramatický i vtipný příběh doplňují odkazy i k dalším Shakespearovým hrám (a k hrám jeho souputníků) a řada dalších postav, jako jsou Shakespearovi kolegové dramatici, divadelní ředitelé, cenzoři a dokonce i sama královna Alžběta II., která divadlo tajně navštěvuje a je Shakespearovou velkou fanynkou. A nejen fanynkou… Nicméně, pravá láska to nemá v žádné době jednoduché.

Na premiéru se můžete přijít podívat 31. května 2019. Divadlo hru uvede na Velké scéně společně s Nelou Štefanovou a s Lukášem Kofroněm, kteří v této hře ztvární hlavní role. Ty by si ostatně přál hrát snad každý z mladých herců.

Na úvodní fotografii režisér Milan Schejbal na čtené zkoušce inscenace Zamilovaný Shakespeare. Foto T. Branda