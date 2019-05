Teplice se pyšní největším lanovým parkem v Ústeckém kraji

V centru lázeňského města Teplice byl otevřen nový lanový park. Slavnostního otevření zážitkové atrakce se zúčastnili zástupci Ústeckého kraje, města Teplice i starostové okolních měst a obcí a další hosté.

„Do Teplic jezdím velmi rád a těší mě, že zde vzniklo místo, které smysluplně a hlavně aktivně vyplní volný čas nejen dětem, ale i dospělým,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Šmíd, který slavnostně přestřihl pásku. Na střeše supermarketu u Stadionu Na Stínadlech jsou tak pro děti i dospělé připraveny tři trasy (dětská trasa, rodinná trasa a lanovka) a více než 25 překážek. Dobít energii mohou návštěvníci v kavárně s terasou. Svým umístěním se jedná o ojedinělý projekt v rámci celé České republiky.„Ke zdolání překážek není třeba zvláštní fyzické síly a užijete si zábavu i adrenalin. Dětská trasa je určena dětem a dospělým od 3 let. Děti do 7 let mají vstup povolen pouze s přímým dozorem dospělé osoby. Trasu tvoří okruh se 14 domečky na ocelových sloupech. Domečky jsou propojeny visutými lávkami, na kterých jsou instalovány překážky určené k překonávání návštěvníky. Bezpečnost je zde zajištěna použitím ochranných sítí, které zachytí případný pád. Na atrakci je tak možný bezpečný volný pohyb návštěvníků, i těch nejmenších, bez nutnosti jištění. Celková maximální kapacita Dětské trasy je 140 osob,“ dodává ředitelka sportovních aktivit JTH Fitness Eva Loos.