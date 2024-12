Řidiči už zase mohou po mostě ke kostelu, na jaře se znova uzavře

Skončila první část rekonstrukce mostu k děkanskému kostelu, tedy oprava lávky pro pěší a cyklisty. Celý most bude nyní podle předpokladů průjezdný až do března, kdy by měla začít oprava jeho silniční části.

Rekonstrukce mostu, která začala v září, byla nutná. Mostní konstrukce, která je tvořena deseti poli a pěti prefabrikovanými železobetonovými nosníky, byla již značně poškozená a opotřebená. Navíc do ní i zatékalo. Sanovat se musely proto spodní stavby, obnovil se mostní svršek včetně izolace a říms a další klíčové části konstrukce.

Na rekonstrukci mostu město čerpá dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.