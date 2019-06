Řidičům s prázdninami končí některá omezení

Dočasného odstranění či zakrytí dopravních značek omezujících rychlost na silnicích u škol se řidiči dočkají se začátkem letních prázdnin. Ušetří jim to čas a eliminuje riziko sankcí, jež jim hrozily, když na „třicítce“ zapomněli zpomalit.

„V žádném případě by ale řidiči při jízdě ve městě, ale ani mimo něj, neměli polevit v koncentraci a pozornosti. Děti jsou totiž zvláště o prázdninách nesoustředěné, rozdováděné, často se nevěnují svému okolí. Platí to i o jejich chování při pohybu na ulicích. Zabráni do rozhovoru s vrstevníky vstupují například do jízdní dráhy náhle a bez rozhlédnutí,“ zdůraznil hlavní instruktor bezpečné jízdy společnosti AUTODROM MOST Marek Kohoutek.

Nabádá proto řidiče, aby si za volantem ani v letních měsících „nevybírali volno“ a byli neustále ve střehu a připraveni na řešení nenadálých situací. Je třeba podle něj počítat i s negativním vlivem vysokých teplot na reakce řidiče. „Horké počasí přináší řadu rizik, lidé jsou vystaveni únavě, stresu i zdravotním komplikacím. Léto sotva začalo a už jsme zažili pár tropických dní s teplotami nad 30 stupňů Celsia. Dá se předpokládat, že jich bude přibývat. Loni například jich bylo jen v červenci 15,“ upozornil Kohoutek.

Doporučuje proto řidičům, zejména při delší cestě například na dovolenou, dodržovat pitný režim. „Je nutné často pít. Čistou vodu, nealkoholické nápoje, případně Birell. A protože jsou silnice i dálnice rozkopané, je třeba počítat s popojížděním v kolonách. Proto je důležité mít nápojů dostatečnou zásobu,“ vyjmenoval.

Před cestou by měl být řidič také řádně odpočatý a na pauzy dbát i během jízdy. „Ideální je zastavit a protáhnout se po každých dvou až třech hodinách. Zastávka by to přitom měla být delší. Vždy hrozí nebezpeční mikrospánku. Pokud se tedy řidič necítí v kondici, či se mu udělá zle, měl by sjet na nejbližší parkoviště či odpočivadlo,“ doplnil Marek Kohoutek.

Ochranu před náporem veder může poskytnout klimatizace ve voze, je však třeba s ní správně zacházet. „Všichni víme, že i klimatizace má svá úskalí. Určitě je dobré ji před cestou vyčistit a vydezinfikovat, v případě potřeby vyměnit chladicí médium a filtry. A velmi důležité je klimatizaci používat rozumně. Proud studeného vzduchu by měl mířit na okna nebo do prostoru kabiny. Nikoli přímo na členy posádky. Rozdíl venkovní teploty a teploty ve voze by neměl být větší než šest stupňů Celsia,“ dodal instruktor.

Prověřit si své schopnosti a dovednosti může každý řidič v kurzech bezpečné jízdy, které mostecký autodrom nabízí po celý rok. Náplň kurzů se přizpůsobuje různým skupinám, například ženám, rodinným příslušníkům, mladým či začínajícím řidičům nebo pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, které jsou největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízejí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží.

Praktický výcvik v kurzu bezpečné jízdy je možné absolvovat vlastním vozem, zájemci si mohou automobil i zapůjčit. „Máme k dispozici vozy KIA Ceed, renomovaná značka je partnerem autodromu. Vozový park se každoročně obměňuje, nabízíme proto k výcviku auta s nejmodernějšími bezpečnostními a asistenčními systémy,“ upřesnil Marek Kohoutek.

Trávit volné chvíle mimo rušný městský provoz mohou podle něj na autodromu i děti, a to v bezpečí moderně vybaveného dopravního hřiště na diváckém svahu. „Chlapcům a děvčatům zdarma zapůjčíme kola, koloběžky, odrážedla. Mohou si také zařádit na skluzavce, prolézačce, nebo si zahrát fotbálek,“ potvrdil.