Rybář o své nádobíčko nepřišel

Muž ve věku 38 let z Mostu čelí obvinění z přečinu krádeže vloupáním, když se měl vloupat do dvou aut. Na sídlišti Výsluní vnikl do uzamčeného vozidla, byl však vyrušen a z místa ujel. Policisté obvodního oddělení Most Zahradní podezřelého objevili v obci Sedlec a zadrželi. Mostečan byl obviněn a kradl dál. O pár dnů později opět na stejném sídlišti vnikl do vozidla Seat, kde viděl skrz okno odložené rybářské pruty. „Rybářské vybavení v hodnotě 7 000 korun odcizil s úmyslem, že bude chodit se známým na ryby. Plán mu však nevyšel. I tentokrát byl nedaleko místa činu vypátrán,“ informovala policejní mluvčí Ludmila Svěláková. Lup policisté zajistili. Za krádeže mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Za majetkový delikt byl již odsouzen.