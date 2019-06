Hospodářská komora opět udělovala Dobré listy

Okresní hospodářská komora Most již posedmnácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů střeních škol, a to jak v maturitních, tak učebních oborech, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni města Mostu 30 absolventů středních škol na Mostecku.

Nad slavnostním předáváním převzal záštitu hejtman Oldřich Bubeníček, který také oceněným osobně blahopřál. „V Ústeckém kraji si vážíme všech vzdělaných lidí, ať už šikovných řemeslníků nebo vysokoškoláků. V dnešní době tu nouzi o práci určitě mít nebudete, proto zůstaňte v kraji, žije se tu dobře,“ apeloval na absolventy hejtman Bubeníček.

Dobré listy předával předseda Okresní hospodářské komory v Mostě Rudolf Jung, mezi dalšími hosty pak byli viceprezident Hospodářské komory ČR Roman Pommer, radní města Most Václav Zahradníček, místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, za partnery akce personální ředitel INELSEV Group a.s. Petr Scherer a personální ředitel společnosti Vršanská uhelná, a.s. Petr Mrvík, ředitelka mosteckého Úřadu práce Veronika Kubalová a zástupkyně německé partnerské komory z Chemnitz Michaela Holá. Akce probíhala za účasti zástupců všech škol, jejichž žáci ocenění získali.

Ani letos nechybělo ocenění Dobrý list komory „Uznávaný tovaryš řemesla“, který převzali absolventi, kteří ukončili střední vzdělání výučním listem. OHK Most spolu se střední školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.