Romští spoluobčané se s jarem probudili a Most opět mění na velkou skládku

Sobota 30. dubna odpoledne. Ze čtvrtého patra domu v ulici Josefa Dobrovského v Mostě létá z otevřeného okna nábytek. Jaký si jen představíte. Postele, matrace, gauč, vitrýny, stůl a další vybavení. Ne, nejedná se o manželskou hádku italského typu. Jedná se o úklid a následnou výměnu nábytku v jednom z bytů cikánské rodiny. O tom, že takové způsoby, jsou pro cikánskou komunitu běžné, není pochyb. Podobné události jsou totiž v Mostě už téměř na denním pořádku.

Co se dělo dál?

Na přivolání místních občanů přijíždí městští strážníci. Nábytek totiž mimo jiné padá na trávu jen kousek od vchodu do domu a pár metrů od chodníku, pročež hrozí, že náhodný kolemjdoucí může být na placku. Cikáni vycházejí z domu zkontrolovat, jak se výsadek povedl a strážníci začínají konat. Legitimují provinilce a přikazují jim nábytek nastěhovat zpátky do bytu. „Páni velitelkó, voni v tom nábytku sou ty štěnice“, namítá neotrlejší Cikán. Strážníci rezignují a vydávají pokyn nábytek tedy nanosit k popelnicím a následující den, nejpozději do 12 hodin, odvézt do sběrného dvora. „Spólehněte se pání velitélkó, my to všéchno ukidíme…., spólehněte se..,“ dušují se Cikáni.

Neděle 1. května 12 hodin

Popelnice jsou zavalené nábytkem, žádný z Cikánů se u nábytkové zkázy už neukázal, natož aby ji uklidil.

Co bude dál?

Protože Cikáni nezjednali nápravu, městská policie zahájila správní řízení. Následovat bude pokuta. Tu ale Cikáni v drtivé většině případů neuhradí. Nic se jim totiž nestane a není nástroj, jak z nih pokutu vymoci. Díky benevolenci státu nelze pohledávku totiž ani strhnout ze štědrých dávek. Nepořádek uklidí technické služby, zaplatí to město, potažmo daňoví poplatníci, tedy my všichni. Kruh uzavírá spokojený občan – mostecký Cikán.