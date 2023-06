S cestovatelem Jirkou Kolbabou tentokrát do exotické Afriky

Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů, cestovatel Rádia Impuls a viceprezident Českého klubu cestovatelů JIŘÍ KOLBABA, Vám prostřednictvím svých jedinečných fotografií přiblíží vzdálenou Keňu, Tanzánii, Zanzibar a další poklady východní Afriky.

Vydat se s ním můžete na objevnou cestu do oblasti, která od nepaměti lákala největší dobrodruhy planety. Setkáte se s místními domorodci, ale hlavně se zástupci přitažlivé i obávané fauny. Spatřit zblízka exotické africké šelmy patří pro mnohé ke splněným snům.

Těšte se na mimořádně emotivní zážitek, plný inspirací pro splnění vlastních cestovatelských snů, a to v pondělí 30. 10. 2023 od 19:00 hodin na Velké scéně litvínovské Citadely.

Vstupné: 250 Kč (pokud je to možné, kupujte si lístky co nejblíže plátnu. Rozlišení při diashow je jiné než ve standardním kině a zbytečně se ochuzujete o detaily v obraze).

Délka pořadu je cca 120 minut.

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.