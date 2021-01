S lupem utíkal do centra, tam ho dohonil prodavač

Na trestnou výpravu do jedné mostecké prodejny nedaleko centra Mostu se vydal 28letý muž z Chomutova. Mezi regály si měl do svého batohu ukrýt tři balení vonných perel v hodnotě necelých 600 korun. Když opouštěl objekt, spustil se alarm a muž se dal okamžitě na útěk. Utíkal směrem do centra pronásledován zaměstnancem prodejny, který nakonec podezřelého zadržel poblíž obchodního centra. Muže si převzali policisté, lup, který chtěl muž zpeněžit, byl zajištěn a vrácen pět do prodeje. Vyšetřovatel Chomutovana obvinil ze zločinu krádeže, neboť měl krást v době vyhlášeného nouzového stavu. Nekradl poprvé, již v minulosti byl potrestán a loni se vrátil z vězení. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vazební stíhání několikrát soudně trestaného recidivistu a zadržel ho. Muž byl následně ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě.