S ojedinělým projektem pro ženy kuřačky ve věku od 30 do 60 let přichází Neurochirurgická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, které spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými kapacitami po celém světě, začalo nabízet preventivní vyšetření k vyloučení aneurysmatu, mozkové výdutě. Včasné ošetření prokázaného aneurysmatu je nejlepší prevencí krvácení při jeho prasknutí, které může končit i smrtí.

Ženy z inkriminované skupiny se tak nově mohou přihlásit na klinice v ústecké Masarykově nemocnici k vyšetření, které nebezpečí prasknutí mozkové výdutě u kuřaček eliminuje.

„Náš projekt navazuje na výsledky studie, kterou uskutečnil v americkém Bostonu profesor Christopher Ogilvy. Oni zjistili, že u kouřících žen ve věku 30-60 let může být až 19 % mozkových aneurysmat. To znamená, že ze stovky vyšetřených jsme očekávali u devatenácti výduť. Je výborné, že se podařila spolupráce s praktickými lékaři v Ústí nad Labem a máme díky nim pilotní vzorek pacientek. Plánujeme vyšetřování i v naší nemocnici a osvětu také v dalších institucích, aby se ženy kuřačky hlásily a nechaly si provést magnetickou rezonanci mozku,“ vysvětluje přednosta kliniky profesor Martin Sameš.

Vyšetření samotné je podle profesora Sameše velmi neinvazivní a jeho výtěžnost obrovská: když se aneurysma objeví v neprasklém stavu, dá se vyřešit buď operací s použitím klipu nebo spirálky. Tím se zamezí prasknutí aneurysmatu. Jestliže k ošetření nedojde a aneurysma praskne, podle statistik třetina pacientů rupturu nepřežije, třetina skončí s neurologickým postižením a jen třetina z nich se vrací do normálního života. „Ošetření neprasklého aneurysmatu je málo rizikovou operací. Ale jestliže výduť praskne, doslova nastává boj o pacientův život,“ upozorňuje neurochirurg.

V celém světě se výskyt aneurysmatu průběžně sleduje. V posledních pěti letech se incidence mírně snižuje díky tomu, že pacienti méně kouří, více se léčí vysoký krevní tlak a také proto, že je větší dostupnost vyšetření magnetickou rezonancí. A právě při magnetické rezonanci mozku pro jinou potíž, jako je bolest hlavy, závratě, se část aneurysmat podaří zachytit. „Pokud to shrneme: Incidence je 10 pacientů s prasklou výdutí na 100 000 obyvatel za rok. Naše pracoviště má spád jeden milion obyvatel, takže bychom měli vidět ročně 100 pacientů. Jedna třetina zemře, a tudíž se k nám nedostane. Takže my ošetříme ročně 60-70 aneurysmat. Vychází to tedy přesně,“ uzavírá profesor Sameš.

Kontakt v případě zájmu o vyšetření pouze na níže uvedený e-mail nebo telefon:

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

e-mail: iveta.filova@kzcr.eu

telefon: 477 112 873