V letošním roce PČR již 9. ročníkem úspěšného projektu zavítala do Litoměřic, Chomutova a Děčína. Záštitu nad tímto projektem převzal ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže.

V průběhu tří dnů z 13.-15.9.2022 byl ve třech městech Ústeckého kraje realizován projekt s názvem SAFETY ROAD – prevence pro mladé řidiče. Hlavními partnery bylo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo dopravy – BESIP. Jedná se již o devátý ročník úspěšného projektu, během kterého jsou osloveny stovky mladých lidí ve věku 17-19 let. Mladých lidí, kteří již buď jsou držiteli řidičského průkazu, nebo jimi do budoucna budou. Z policejních statistik vyplývá, že Ti, co vlastní řidičák zhruba dva roky, tak se ze 30 procent stávají viníky dopravních nehod. V každém roce tento projekt stavíme na tragické dopravní nehodě, při které zemřeli mladí lidé. Bohužel i v letošním roce jsme jich zaznamenali celou řadu. Rovněž letos byl tento projekt povýšen o nezastupitelnou část a opět jsme oslovili Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Zdravotní záchrannou službu Ústeckého kraje. Tato volba se již v předešlých letech ukázala jako velice správná a kruh Integrovaného záchranného systému tím byl uzavřen. Jedná se o nezastupitelné tři složky IZS, které se na místech tragických nehod denně setkávají.

Veletrhu se v průběhu tří dnů zúčastnily stovky studentů studentů středních škol, gymnázií a učilišť z Litoměřicka, Chomutovska, Děčínska a Ústecka. Z akce odcházeli s mnoha zážitky, kdy si mohli vyzkoušet brýle simulující stav pod vlivem alkoholu a pod vlivem drog, simulátor nárazu v 30km rychlosti, poskytnout první pomoc a seznámit se s prací IZS na místě mimořádné události.