Sběrný dvůr v Mostě prodlužuje „otevíračku“

V souvislosti s rostoucím množstvím odpadu v době vánočních svátků rozšiřují technické služby provozní dobu sběrného dvora. Ten je v prosinci otevřený veřejnosti každý den od 10 do 18 hodin včetně sobot, nedělí a svátků s výjimkou Štědrého dne. S nástupem nového roku se navrátí do běžného provozu, kdy bude o víkendech otevřeno do 14 hodin. Sběrný dvůr lidé najdou v Zahradní ulici.

Podle potřeby bude navýšen svoz tříděného a komunálního odpadu ze středních a polopodzemních kontejnerů. Vývoz přistavených velkokapacitních kontejnerů, které jsou na různá místa rozmisťovány dle harmonogramu, bude od 49. týdne zajištěn dvakrát místo jednou a vývoz středních kontejnerů na bio odpad se nad rámec harmonogramu zajistí také ve dnech 13. a 20. prosince.