Sbírejte body u betlému

Město Most připravilo v rámci podpůrných projektů udržitelné mobility čipovací soutěž, prostřednictvím které můžete nezávisle na koronaviru sbírat body a vyhrát. Na betlému u vánočního stromu na 1. náměstí přibyla značka barevného srdíčka v černém kolečku. Jde o NFC nálepku, kterou využívá nezisková organizace Life is Skill pro svůj projekt zapojení dětí a mládeže a nově i dospělých do volnočasových aktivit.

Tento projekt umožňuje sbírat body za účast na různých aktivitách a nově je možné čipnout si také u betlému na 1. náměstí. Dáte tak najevo, že se vám líbí vánoční strom i výzdoba ve městě a navíc můžete ještě něco vyhrát. A to vše bez kontaktu s jinými lidmi.

„Projekt Life is Skill je nejen hra, ale i životní styl. Naším záměrem je, aby lidé nechali auta doma a zapojili se do volnočasových aktivit za využití moderních technologií. Z účastníků, kteří si až do 1. ledna 2021 čipnou u betlému u vánočního stromu na 1. náměstí, bude vylosováno pět soutěžících, kteří dostanou drobné novoroční dárky od vedení města Mostu,“ uvedl vedoucí odboru správních činností mosteckého magistrátu Vojtěch Brzoň.

Podmínkou je registrace na lifeisskill.cz (registrační formulář naleznete na muj.lifeisskill.cz) a stažení aplikace LiSApp, která je dostupná zdarma pro vaše zařízení jak na Google Play, tak na App Store. Poté už jen stačí použít svůj chytrý telefon.