Město vylepší autobusové nádraží

Nejdůležitější dopravní uzel ve městě se promění. Město Most si je vědomo, že právě vlakové nádraží je problematickým místem a tuto situaci hodlá řešit rekonstrukcí přednádražních prostor. Navýšení kapacity odstavných ploch pro MHD a dálkové autobusy, nové zázemí pro řidiče, zvětšení manévrovacího prostoru pro autobusy a výrazně vyšší kapacita parkoviště osobních automobilů. Nezapomíná se ani na komfort cestujících. Dojde totiž také k výrazné modernizaci autobusových zastávek.

„Původně bylo zamýšleno, že se odkoupí a využijí prostory bývalého autobusového nádraží. Toto však nebylo možné provést, jelikož v rámci probíhajících jednání mezi městem Most a společností BUS.COM a.s., která je současným vlastníkem pozemků bývalého autobusového nádraží, nedošlo k cenové dohodě obou stran,“ vysvětluje k chystané investici náměstek primátora Marek Hrvol. To je důvod, proč město Most muselo zvolit jiné řešení. Jako nejefektivnější se ukázalo protažení plochy přednádražních prostor západním směrem podél silnice 1/13, kde tak vzniká příznivá plocha pro odstavování autobusů.

Nyní je dokončena detailní studie proveditelnosti. Na tuto studii bude následně navazovat zpracování projektu potřebného pro získání stavebního povolení. Výhledově by měla rekonstrukce probíhat kolem roku 2023,“ upřesňuje náměstek. Město Most předpokládá, že na provedení rekonstrukce přednádražních prostor získá prostředky v rámci dotace ITI Ústecko – chomutovské aglomerace z příštího programovacího období 2021 – 2027.

Jak budou změny v budoucnu vypadat? Více parkovacích míst a modernizace zastávek

Vizualizace se zabývá celkovým urbanistickým, částečně i architektonickým, řešením přednádražního prostoru, kde bylo cílem vytvořit všechny objekty a prostředí tak, aby bylo harmonicky sladěno s budoucím vzhledem a dispozičním řešením výpravní budovy vlakového nádraží a přilehlých ploch řešených Správou železnic s. o. a Českými drahami a.s.

„Stěžejním bodem studie je, že bude navýšena kapacita odstavných ploch, která je určena pro autobusy. Tato odstavná plocha bude tvořena 14 stáními. Zvýšení kapacity nebude plusem jen pro odstavovaná vozidla MHD, ale také pro regionální a případně i dálkové autobusy, které do areálu zajíždí nebo budou zajíždět na základě zlepšených podmínek řešeného prostoru, a jejich odstavování,“ uzavírá náměstek. V souvislosti se záměrem, že se na místě bude moci nacházet větší počet autobusů, dojde také k vybudování nového a příznivějšího zázemí pro řidiče. Podstatným prvkem studie je, že se podstatně vylepší manévrovací prostor pro autobusy u nástupních a výstupních zastávek a taktéž v prostoru kruhovém objezdu. Se zabezpečením lepšího manévrovacího prostoru souvisí také prodloužení zálivů autobusových zastávek a zabezpečení lepšího a bezpečnějšího obousměrného provozu autobusů mezi zastávkami před výpravní budovou autobusového nádraží.

Zajímá vás rekonstrukce přednádražních prostor a chcete si představit, jak by měly změny v budoucnu vypadat?

Pojďte s námi na virtuální prohlídku, jejímž autorem je společnost NE2D Projekt s. r. o. a která je úplnou novinkou mezi vizualizacemi v celorepublikovém měřítku. Pro město to představuje zcela novou formu komunikace s veřejností. Během minutového videa si detailně můžete projít samotné budovy a prozkoumat můžete i například připravované zázemí pro řidiče nebo výpravní budovu. Její součástí jsou také informační tabule s texty, na kterých se dozvíte všechny chystané změny a novinky.